Стало известно, кого из мировых политиков Путин поздравил с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом некоторых бывших глав иностранных государств и руководителей правительств. Имена тех, кому российский лидер направил поздравительные телеграммы, опубликовала пресс-служба Кремля. Примечательно, что в списке нет экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Среди тех, кого поздравил Путин – Сильвио Берлускони (Италия), Роберт Кочарян (Армения), Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Серж Саргсян (Армения), Герхард Шредер (Германия), председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама Нгуен Суан Фуку, премьер-министр Индии Нарендре Моди, Президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Приводятся и выдержки из поздравлений – так, обращаясь к Си Цзиньпину, Президент РФ выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина удастся вывести на новый, «еще более высокий» уровень. В адресованной Президенту Бразилии телеграмме Путин отметил, Москва и Бразилиа на протяжении долгого времени активно сотрудничали на международных площадках, особенно в рамках БРИКС, и успешно развивали дружественные двусторонние отношения.

Лидеров так называемых «недружественных стран» Путин поздравлять с наступающими праздниками не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять», – отметил он (цитата по РИА Новости).