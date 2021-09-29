Депутат предложил Президенту Турции посетить Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Крым во время рабочего визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова. Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 29 сентября. Во время переговоров лидеры двух государств обсудят текущую ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.