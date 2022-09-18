Президенту РТ показали производство КАМАЗов в Тебризе

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel – предприятие, которое является стратегическим партнером «КАМАЗа» с момента основания в 2005 году.

На заводе который также сотрудничает с JAC и Jinbei в Китае и Maz-Man в Беларуси, выпускают грузовики КАМАЗ, легкие грузовики JAC и микроавтобусы собственной разработки. В 2018 году 100% компании приобрела Rakhsh Khodro Diesel Daric Group – холдинговая компания, основанная полностью на частных инвестициях. В структуру компании входят более 20 дочерних предприятий по таким направлениям, как авиация, горное дело, металлургия, производство автомобилей и прицепов, строительство, образование, спорт и другие.

Минниханов осмотрел цех сборки и встретился с руководством компании-владельца. Он обратил внимание, что Daric Group является давним и надежным партнером Татарстана.

«В сложившейся ситуации мы стремимся делать совместные проекты с компанией КАМАЗ. В условиях санкций мы можем друг другу помочь», – отметил руководитель холдинга Мохаммад Реза Зонузи Мотлаг.

«Искренне верим в успешную реализацию вашего совместного с КАМАЗом проекта», – ответил Президент.

Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал о технических особенностях и преимуществах продукции. А губернатор провинции Восточный Азербайджан Зейн Аль Абедин Разави Хоррам отметил высокий интерес к продукции предприятия. «Нам нужна такая продукция, мы стремимся ее получить, потому что она демонстрирует хорошее качество», – сказал он.

Руководитель холдинга рассказал также о планах реализовать проект по строительству канала, который мог бы связать Каспийское море с аравийским и с индийским океаном, что в свою очередь стало бы революцией в мировой логистике, передает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее Минниханов заявил о планах выхода на порты Ирана по транспортному коридору «Север-Юг» за счет татарстанских логистических центров на реках Кама и Волга.