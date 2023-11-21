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Президент ЮАР назвал действия Израиля в Газе геноцидом и военным преступлением
Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал действия Израиля в Газе геноцидом и военным преступлением. Об этом говорится в заявлении лидера на открытии внеплановой встречи лидеров БРИКС, посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением, — заявил Рамапоса. — Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду».
По его мнению, палестинское исламистское движение ХАМАС должно понести ответственность за атаки на израильтян и захват заложников в Израиле.
Рамапоса призвал все страны проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания конфликта, в частности им необходимо прекратить поставки вооружения воюющим сторонам. Кроме того, Президент ЮАР призвал открыть гумкоридоры в сектор Газа.
На внеочередном саммите БРИКС, который состоялся сегодня, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас перед мировым сообществом стоит задача достичь долгосрочного палестино-израильского перемирия и не допустить дальнейшего расширения конфликта.
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