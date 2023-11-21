Президент ЮАР назвал действия Израиля в Газе геноцидом и военным преступлением

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал действия Израиля в Газе геноцидом и военным преступлением. Об этом говорится в заявлении лидера на открытии внеплановой встречи лидеров БРИКС, посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением, — заявил Рамапоса. — Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду».

По его мнению, палестинское исламистское движение ХАМАС должно понести ответственность за атаки на израильтян и захват заложников в Израиле.

Рамапоса призвал все страны проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания конфликта, в частности им необходимо прекратить поставки вооружения воюющим сторонам. Кроме того, Президент ЮАР призвал открыть гумкоридоры в сектор Газа.

На внеочередном саммите БРИКС, который состоялся сегодня, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас перед мировым сообществом стоит задача достичь долгосрочного палестино-израильского перемирия и не допустить дальнейшего расширения конфликта.