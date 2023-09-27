Президент Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане

Президент РФ Владимир Путин назначил в Татарстане двух новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, судьей Набережночелнинского городского суда назначена Ирина Бурханова. Новым судьей Авиастроительного районного суда Казани назначена Наталья Афонина.

Напомним, в середине августа 2023 года глава государства уже назначал судей в Татарстан. На 6-летний срок полномочий был назначен зампредседателя городского суда Челнов Иршат Гиниятуллин. С 2020 года он занимал должность председателя Аксубаевского районного суда Татарстана. Кроме того Путин назначил Антона Егорова, который ранее работал помощником судьи в Верховном суде РТ, судьей Лаишевского районного суда Татарстана.