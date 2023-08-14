Владимир Путин назначил двоих судей в Татарстане

Президент РФ Владимир Путин назначил в Татарстане двух новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на 6-летний срок полномочий был назначен зампредседателя городского суда Челнов Иршат Гиниятуллин. С 2020 года он занимал должность председателя Аксубаевского районного суда Татарстана.

Кроме того Путин назначил Антона Егорова, который ранее работал помощником судьи в Верховном суде РТ, судьей Лаишевского районного суда Татарстана.