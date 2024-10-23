Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС

Фото: Максим Платонов, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

У трапа самолета Мирзиёева встретил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Президент Узбекистана выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», сообщала пресс-служба лидера. Программой пребывания Мирзиеева также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.