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Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
У трапа самолета Мирзиёева встретил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Президент Узбекистана выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», сообщала пресс-служба лидера. Программой пребывания Мирзиеева также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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