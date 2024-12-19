Президент Узбекистана поздравил Путина с успешно проведенной прямой линией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РФ Владимира Путина с успешно проведенной прямой линией и пресс-конференцией. Политики поговорили на эту тему по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Еще лидер Узбекистана выразил Путину свои соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Власти Узбекистана, в свою очередь, осудили данный террористический акт.

Отмечается, что страны намерены и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Также главы государств планируют продолжать развивать российско-узбекистанское сотрудничество на всех направлениях.

Добавим, что в этом году прямая линия с Путиным длилась четыре с половиной часа. За это время российский лидер ответил более чем на 70 вопросов, из которых многие были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям. Подробнее об ответах Президента РФ – в материале «Татар-информа».