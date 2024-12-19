«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: 70 откровенных ответов Путина

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году оказалась вновь совмещена с «Прямой линией». Что главное сказал российский президент о мире, о стране, о себе и Татарстане – в материале Альберта Бикбова.





Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, вновь совмещенной с «Прямой линией»

Фото: kremlin.ru

Два с половиной миллионов вопросов

Такой совмещенный формат мероприятия («Прямая линия» и пресс-конференция) уже был опробован главой государства дважды – год назад и во время пандемии в 2020 году. И, похоже, стал уже традиционным.

За четыре с половиной часа, а это одна из самых продолжительных «Прямых линий», Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов, из которых многие были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям.

Интерес к этому мероприятию был огромный – в ходе эфира число вопросов Путину перевалило за колоссальную цифру – 2,5 млн!

В ходе эфира число вопросов Путину перевалило за 2,5 млн Фото: kremlin.ru

Основное о ходе СВО

Главные заявления Владимира Путина были о ситуации на СВО:

«Мы движемся к решению первостепенных задач СВО».

«С нами воюют практически все страны НАТО».

«Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается».

«Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят».

«Украинская армия истощается: происходит истощение боевой техники, боеприпасов и личного состава».

«Украина набирает людей с улиц. Как бродячих собак, хватают их и под пули кидают без подготовки».

«Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав».

«Боеготовность наших вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире».

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной и мало от кого зависим».

Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов Фото: kremlin.ru

Экономика должна быть суверенной

Путин значительную часть своих ответов посвятил экономическим темам. Главные из его заявлений:

За два года рост экономики России составил около 8%.

Инфляция в России является тревожным сигналом, но Путин продолжает доверять руководству Центрального банка страны.

Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении.

Безработица в РФ составляет 2,3% – такого никогда не было.

Суверенитет – важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Рост нашей экономики в значительной степени связан с нашим суверенитетом.

«Рустам Нургалиевич очень эффективно работает»

«После американцев поговорим с татарами», – именно после этих слов, после ответа на вопросы журналиста из США на итоговой пресс-конференции Президент России ответил на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

«Даже в Москве не собиралось одновременно столько мировых лидеров, как в Казани. Насколько оправдались ваши ожидания от саммита БРИКС в Казани по устройству нового миропорядка, по противодействию Западу? Можно ли в Казани построить штаб-квартиру БРИКС?» – спросил Халилуллов.

Владимир Путин выразил признательность Республике Татарстан за успешное проведение мероприятий в рамках БРИКС и за высокий уровень организации. Он отметил внутреннюю культуру татар и назвал их талантливыми людьми, которые бережно хранят традиции.

«Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за десятилетия. Казань один из лучших городов Европы. Я помню, с Шаймиевым (Минтимер Шарипович, первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, – прим. Т-и) мы на окраине Казани видели, как люди в землянках жили, но должен отдать должное татарской культуре, было все прибрано. Но сейчас ничего нет подобного, Казань замечательный город. В Казани, в Татарстане люди живут талантливые, разных национальностей, в мире, согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил с особой благодарностью руководство республики.

«Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали, и новый руководитель Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис РТ, – прим. Т-и) подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – сказал Президент России.

Возвращаясь к БРИКС, он заявил, что штаб-квартиру создавать не планируется. Кроме того, он отметил, что объединение развивается не как инструмент противодействия. «Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за: за свои интересы, за интересы стран – участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», – расставил точки над i Путин.

Многие вопросы были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям Фото: kremlin.ru

Борьба Татарстана с мошенниками

Не обошлось и без нашей республики в дальнейшем ходе пресс-конференции и «Прямой линии». Так, жительница Казани обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить проблему с телефонными мошенниками.

«Объемы этого жульничества зашкаливают. Объемы жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливают, это вызывает тревогу. Банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Нужно обратить на это серьезное внимание», – ответил Президент России.

Тема мошенничества была затронута и еще в одном вопросе – на этот раз от еще одного журналиста из Татарстана.

«В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей. Они взяли ипотеку с господдержкой, но дома им так и не построили. Будут ли помогать обманутым ИЖСникам, как помогали обманутым дольщикам?» – спросил корреспондент.

Путин сказал, что не понимает, в чем вопрос, и сказал, что в ситуации разберутся.

Пресс-конференция еще не закончилась, а власти Татарстана уже оперативно отреагировали на этот сигнал.

«Данная проблема руководству республики известна, более того, именно по обращению Рустама Нургалиевича в адрес правоохранительных органов ранее, еще в мае, и началась проверка застройщика», – ответила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Она пояснила, что в мае текущего года было зафиксировано обращение от имени жителей Республики Татарстан с жалобами на неисполнение своих обязательств застройщиком – ООО «Таунхаусы и дома».

«Получив это обращение граждан, Раис республики обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой проверить действия подрядчика. В результате в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Определены четверо обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн рублей арестовано. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону», – заключила руководитель пресс-службы Раиса РТ.

Путин публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами Фото: kremlin.ru

Самые откровенные ответы

Эту пресс-конференцию и «Прямую линию» можно назвать, наверное, очень откровенным выступлением российского президента. Он публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – сказал Президент, говоря об изменениях в своей жизни после начала СВО. Таким огромным оказался груз ответственности за принятое решение.

Владимир Путин поделился – изменил бы он свое решение, вернись он в февраль 2022 года.

«Я бы подумал, что решение об СВО нужно было принимать раньше и готовиться к ней (СВО)», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что события 2022 года были начаты без всякой «особой подготовки».

«Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее, надо было проводить системную подготовку», – объяснил Президент.

Когда Путина спросили, чего ему не хватает для счастья, глава государства ответил, что счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, пока не обнимут их дети, пока наши люди — девушки и юноши — не будут для страны создавать семьи и заводить детей.

Российский президент в очередной раз с блеском продемонстрировал, что он глубоко вовлечен во все сферы жизни страны и контролирует ситуацию. Он обращался к широкому спектру тем — от СВО и международных отношений до вопросов ЖКХ и мошенничества. И на все находил одобряющие и успокоительные ответы. Наш президент уверенно ведет наше общество в будущее, ему доверяют россияне.

«Я отношусь к России как к своей семье», – так охарактеризовал свое служение Родине Владимир Путин.

В этой связи невозможно не согласиться с вполне объективной самооценкой Президента РФ в конечной части пресс-конференции и «Прямой линии»:

«Я сделал всё для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая может принимать собственные решения», – резюмировал российский президент.