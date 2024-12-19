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«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: 70 откровенных ответов Путина
Прямая линия с Президентом России стала одной из самых продолжительных в истории
Президент России Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году оказалась вновь совмещена с «Прямой линией». Что главное сказал российский президент о мире, о стране, о себе и Татарстане – в материале Альберта Бикбова.
Два с половиной миллионов вопросов
Такой совмещенный формат мероприятия («Прямая линия» и пресс-конференция) уже был опробован главой государства дважды – год назад и во время пандемии в 2020 году. И, похоже, стал уже традиционным.
За четыре с половиной часа, а это одна из самых продолжительных «Прямых линий», Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов, из которых многие были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям.
Интерес к этому мероприятию был огромный – в ходе эфира число вопросов Путину перевалило за колоссальную цифру – 2,5 млн!
Основное о ходе СВО
Главные заявления Владимира Путина были о ситуации на СВО:
- «Мы движемся к решению первостепенных задач СВО».
- «С нами воюют практически все страны НАТО».
- «Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается».
- «Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят».
- «Украинская армия истощается: происходит истощение боевой техники, боеприпасов и личного состава».
- «Украина набирает людей с улиц. Как бродячих собак, хватают их и под пули кидают без подготовки».
- «Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав».
- «Боеготовность наших вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире».
- «Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной и мало от кого зависим».
Экономика должна быть суверенной
Путин значительную часть своих ответов посвятил экономическим темам. Главные из его заявлений:
- За два года рост экономики России составил около 8%.
- Инфляция в России является тревожным сигналом, но Путин продолжает доверять руководству Центрального банка страны.
- Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении.
- Безработица в РФ составляет 2,3% – такого никогда не было.
- Суверенитет – важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Рост нашей экономики в значительной степени связан с нашим суверенитетом.
«Рустам Нургалиевич очень эффективно работает»
«После американцев поговорим с татарами», – именно после этих слов, после ответа на вопросы журналиста из США на итоговой пресс-конференции Президент России ответил на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.
«Даже в Москве не собиралось одновременно столько мировых лидеров, как в Казани. Насколько оправдались ваши ожидания от саммита БРИКС в Казани по устройству нового миропорядка, по противодействию Западу? Можно ли в Казани построить штаб-квартиру БРИКС?» – спросил Халилуллов.
Владимир Путин выразил признательность Республике Татарстан за успешное проведение мероприятий в рамках БРИКС и за высокий уровень организации. Он отметил внутреннюю культуру татар и назвал их талантливыми людьми, которые бережно хранят традиции.
«Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за десятилетия. Казань один из лучших городов Европы. Я помню, с Шаймиевым (Минтимер Шарипович, первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, – прим. Т-и) мы на окраине Казани видели, как люди в землянках жили, но должен отдать должное татарской культуре, было все прибрано. Но сейчас ничего нет подобного, Казань замечательный город. В Казани, в Татарстане люди живут талантливые, разных национальностей, в мире, согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники», – подчеркнул Путин.
Владимир Путин отметил с особой благодарностью руководство республики.
«Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали, и новый руководитель Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис РТ, – прим. Т-и) подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – сказал Президент России.
Возвращаясь к БРИКС, он заявил, что штаб-квартиру создавать не планируется. Кроме того, он отметил, что объединение развивается не как инструмент противодействия. «Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за: за свои интересы, за интересы стран – участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», – расставил точки над i Путин.
Борьба Татарстана с мошенниками
Не обошлось и без нашей республики в дальнейшем ходе пресс-конференции и «Прямой линии». Так, жительница Казани обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить проблему с телефонными мошенниками.
«Объемы этого жульничества зашкаливают. Объемы жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливают, это вызывает тревогу. Банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Нужно обратить на это серьезное внимание», – ответил Президент России.
Тема мошенничества была затронута и еще в одном вопросе – на этот раз от еще одного журналиста из Татарстана.
«В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей. Они взяли ипотеку с господдержкой, но дома им так и не построили. Будут ли помогать обманутым ИЖСникам, как помогали обманутым дольщикам?» – спросил корреспондент.
Путин сказал, что не понимает, в чем вопрос, и сказал, что в ситуации разберутся.
Пресс-конференция еще не закончилась, а власти Татарстана уже оперативно отреагировали на этот сигнал.
«Данная проблема руководству республики известна, более того, именно по обращению Рустама Нургалиевича в адрес правоохранительных органов ранее, еще в мае, и началась проверка застройщика», – ответила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Она пояснила, что в мае текущего года было зафиксировано обращение от имени жителей Республики Татарстан с жалобами на неисполнение своих обязательств застройщиком – ООО «Таунхаусы и дома».
«Получив это обращение граждан, Раис республики обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой проверить действия подрядчика. В результате в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Определены четверо обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн рублей арестовано. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону», – заключила руководитель пресс-службы Раиса РТ.
Самые откровенные ответы
Эту пресс-конференцию и «Прямую линию» можно назвать, наверное, очень откровенным выступлением российского президента. Он публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами.
«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – сказал Президент, говоря об изменениях в своей жизни после начала СВО. Таким огромным оказался груз ответственности за принятое решение.
Владимир Путин поделился – изменил бы он свое решение, вернись он в февраль 2022 года.
«Я бы подумал, что решение об СВО нужно было принимать раньше и готовиться к ней (СВО)», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что события 2022 года были начаты без всякой «особой подготовки».
«Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее, надо было проводить системную подготовку», – объяснил Президент.
Когда Путина спросили, чего ему не хватает для счастья, глава государства ответил, что счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, пока не обнимут их дети, пока наши люди — девушки и юноши — не будут для страны создавать семьи и заводить детей.
Российский президент в очередной раз с блеском продемонстрировал, что он глубоко вовлечен во все сферы жизни страны и контролирует ситуацию. Он обращался к широкому спектру тем — от СВО и международных отношений до вопросов ЖКХ и мошенничества. И на все находил одобряющие и успокоительные ответы. Наш президент уверенно ведет наше общество в будущее, ему доверяют россияне.
«Я отношусь к России как к своей семье», – так охарактеризовал свое служение Родине Владимир Путин.
В этой связи невозможно не согласиться с вполне объективной самооценкой Президента РФ в конечной части пресс-конференции и «Прямой линии»:
«Я сделал всё для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая может принимать собственные решения», – резюмировал российский президент.
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