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Общество 19 декабря 2024 20:00

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: 70 откровенных ответов Путина

Прямая линия с Президентом России стала одной из самых продолжительных в истории

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Президент России Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году оказалась вновь совмещена с «Прямой линией». Что главное сказал российский президент о мире, о стране, о себе и Татарстане – в материале Альберта Бикбова.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: 70 откровенных ответов Путина
Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, вновь совмещенной с «Прямой линией»
Фото: kremlin.ru

Два с половиной миллионов вопросов

Такой совмещенный формат мероприятия («Прямая линия» и пресс-конференция) уже был опробован главой государства дважды – год назад и во время пандемии в 2020 году. И, похоже, стал уже традиционным.

За четыре с половиной часа, а это одна из самых продолжительных «Прямых линий», Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов, из которых многие были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям.

Интерес к этому мероприятию был огромный – в ходе эфира число вопросов Путину перевалило за колоссальную цифру – 2,5 млн!

В ходе эфира число вопросов Путину перевалило за 2,5 млн

Фото: kremlin.ru

Основное о ходе СВО

Главные заявления Владимира Путина были о ситуации на СВО:

  • «Мы движемся к решению первостепенных задач СВО».
  • «С нами воюют практически все страны НАТО».
  • «Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается».
  • «Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят».
  • «Украинская армия истощается: происходит истощение боевой техники, боеприпасов и личного состава».
  • «Украина набирает людей с улиц. Как бродячих собак, хватают их и под пули кидают без подготовки».
  • «Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав».
  • «Боеготовность наших вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире».
  • «Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной и мало от кого зависим».

Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов

Фото: kremlin.ru

Экономика должна быть суверенной

Путин значительную часть своих ответов посвятил экономическим темам. Главные из его заявлений:

  • За два года рост экономики России составил около 8%.
  • Инфляция в России является тревожным сигналом, но Путин продолжает доверять руководству Центрального банка страны.
  • Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении.
  • Безработица в РФ составляет 2,3% – такого никогда не было.
  • Суверенитет – важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Рост нашей экономики в значительной степени связан с нашим суверенитетом.

«Рустам Нургалиевич очень эффективно работает»

«После американцев поговорим с татарами», – именно после этих слов, после ответа на вопросы журналиста из США на итоговой пресс-конференции Президент России ответил на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

«Даже в Москве не собиралось одновременно столько мировых лидеров, как в Казани. Насколько оправдались ваши ожидания от саммита БРИКС в Казани по устройству нового миропорядка, по противодействию Западу? Можно ли в Казани построить штаб-квартиру БРИКС?» – спросил Халилуллов.

Владимир Путин выразил признательность Республике Татарстан за успешное проведение мероприятий в рамках БРИКС и за высокий уровень организации. Он отметил внутреннюю культуру татар и назвал их талантливыми людьми, которые бережно хранят традиции.

«Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за десятилетия. Казань один из лучших городов Европы. Я помню, с Шаймиевым (Минтимер Шарипович, первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, – прим. Т-и) мы на окраине Казани видели, как люди в землянках жили, но должен отдать должное татарской культуре, было все прибрано. Но сейчас ничего нет подобного, Казань замечательный город. В Казани, в Татарстане люди живут талантливые, разных национальностей, в мире, согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил с особой благодарностью руководство республики.

«Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали, и новый руководитель Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис РТ, – прим. Т-и) подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – сказал Президент России.

Возвращаясь к БРИКС, он заявил, что штаб-квартиру создавать не планируется. Кроме того, он отметил, что объединение развивается не как инструмент противодействия. «Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за: за свои интересы, за интересы стран – участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», – расставил точки над i Путин.

Многие вопросы были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям

Фото: kremlin.ru

Борьба Татарстана с мошенниками

Не обошлось и без нашей республики в дальнейшем ходе пресс-конференции и «Прямой линии». Так, жительница Казани обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить проблему с телефонными мошенниками.

«Объемы этого жульничества зашкаливают. Объемы жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливают, это вызывает тревогу. Банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Нужно обратить на это серьезное внимание», – ответил Президент России.

Тема мошенничества была затронута и еще в одном вопросе – на этот раз от еще одного журналиста из Татарстана.

«В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей. Они взяли ипотеку с господдержкой, но дома им так и не построили. Будут ли помогать обманутым ИЖСникам, как помогали обманутым дольщикам?» – спросил корреспондент.

Путин сказал, что не понимает, в чем вопрос, и сказал, что в ситуации разберутся.

Пресс-конференция еще не закончилась, а власти Татарстана уже оперативно отреагировали на этот сигнал.

«Данная проблема руководству республики известна, более того, именно по обращению Рустама Нургалиевича в адрес правоохранительных органов ранее, еще в мае, и началась проверка застройщика», – ответила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Она пояснила, что в мае текущего года было зафиксировано обращение от имени жителей Республики Татарстан с жалобами на неисполнение своих обязательств застройщиком – ООО «Таунхаусы и дома».

«Получив это обращение граждан, Раис республики обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой проверить действия подрядчика. В результате в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Определены четверо обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн рублей арестовано. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону», – заключила руководитель пресс-службы Раиса РТ.

Путин публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами

Фото: kremlin.ru

Самые откровенные ответы

Эту пресс-конференцию и «Прямую линию» можно назвать, наверное, очень откровенным выступлением российского президента. Он публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – сказал Президент, говоря об изменениях в своей жизни после начала СВО. Таким огромным оказался груз ответственности за принятое решение.

Владимир Путин поделился – изменил бы он свое решение, вернись он в февраль 2022 года.

«Я бы подумал, что решение об СВО нужно было принимать раньше и готовиться к ней (СВО)», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что события 2022 года были начаты без всякой «особой подготовки».

«Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее, надо было проводить системную подготовку», – объяснил Президент.

Когда Путина спросили, чего ему не хватает для счастья, глава государства ответил, что счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, пока не обнимут их дети, пока наши люди — девушки и юноши — не будут для страны создавать семьи и заводить детей.

Российский президент в очередной раз с блеском продемонстрировал, что он глубоко вовлечен во все сферы жизни страны и контролирует ситуацию. Он обращался к широкому спектру тем — от СВО и международных отношений до вопросов ЖКХ и мошенничества. И на все находил одобряющие и успокоительные ответы. Наш президент уверенно ведет наше общество в будущее, ему доверяют россияне.

«Я отношусь к России как к своей семье», – так охарактеризовал свое служение Родине Владимир Путин.

В этой связи невозможно не согласиться с вполне объективной самооценкой Президента РФ в конечной части пресс-конференции и «Прямой линии»:

«Я сделал всё для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая может принимать собственные решения», – резюмировал российский президент.

#Прямая линия Владимира Путина 2024 #СВО
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