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Спорт
21 июня 2022  12:28
Дамир Садриев

Президент УНИКСа Богачев прокомментировал продление контракта с Воронцевичем

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Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал продление контракта с капитаном казанской команды Андреем Воронцевичем. Функционер отметил лидерские качества 34-летнего российского форварда.

«Привычно высокий уровень баскетбола в этом году демонстрировал наш капитан Андрей Воронцевич. Помимо игровых качеств, Андрей – замечательный человек, прекрасный парень, который способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива, объединял и сплачивал ребят. Очень благодарен ему за это», – цитирует Богачева пресс-служба УНИКСа.

Напомним, в минувшем сезоне Воронцевич принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 7.8 очка, совершал 4.3 подбора, 2.1 передачи и 0.9 перехвата за 26:18 минуты на площадке. 

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.

#баскетбол #единая лига втб #БК Уникс #Евгений Богачев
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