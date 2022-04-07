Президент УЕФА прокомментировал желание России провести чемпионат Европы по футболу

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал заинтересованность Российского футбольного союза в проведении чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году.

По словам футбольного функционера, заявку на проведение турнира может подать любая федерация.

«Ситуация меняется день за днем, час за часом. Можно подавать заявку любому. Мы разговариваем об этом. Скоро вы получите ответ», — цитируют Чеферина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, несмотря на отстранение российской сборной и российских клубов от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.