Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным 6 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Мероприятие может состояться 6 марта, сообщает ТАСС.

«Наш Президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего Президента будут переговоры с Путиным», – сказал представитель руководителя Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала n-tv.

Он отметил, что в ходе предстоящих переговоров Эрдоган намерен вновь предложить Турцию в качестве площадки для переговоров России с Украиной.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на украинской территории.

Позднее были организованы переговоры между российской и украинской сторонами.

Первый раунд прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси, а вторая встреча состоялась в Беловежской пуще.