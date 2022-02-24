Президент Татарстана вручил Оксане Лут орден «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил проблемы агропромышленного комплекса республики с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
В частности, стороны обсудили «подготовку к весенней посевной, обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и поддержку сельхозпроизводителей».
Кроме того, Рустам Минниханов вручил Оксане Лут орден «Дуслык» за «плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие АПК Республики Татарстан».
Беседа состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках итогового заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Помимо прочего, на заседании Президент РТ обратил внимание на необходимость довести производство молока до 2 млн тонн в год, о чем сообщало ИА «Татар-информ».