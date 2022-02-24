Президент Татарстана вручил Оксане Лут орден «Дуслык»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил проблемы агропромышленного комплекса республики с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, стороны обсудили «подготовку к весенней посевной, обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и поддержку сельхозпроизводителей».

Кроме того, Рустам Минниханов вручил Оксане Лут орден «Дуслык» за «плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие АПК Республики Татарстан».

Беседа состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках итогового заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Помимо прочего, на заседании Президент РТ обратил внимание на необходимость довести производство молока до 2 млн тонн в год, о чем сообщало ИА «Татар-информ».