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Сельское хозяйство
24 февраля 2022  15:04
Надежда Гордеева

Минниханов о производстве молока: «Где-то рядом, но на 2 млн тонн не можем выйти»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работу по производству молока. Об этом руководитель республики заявил на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ. 

«Динамика по производству молока есть, но она могла бы быть значительнее. Марат Готович (Марат Ахметов, бывший глава Минсельхозпрода — прим. Т-и), сколько мы уже говорим про 2 млн тонн молока? Где-то рядом, но на 2 млн не можем выйти», — сказал Президент РТ. 

Он поинтересовался у нынешнего министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, какой объем молока планируется произвести в этом году. «1 млн 980 тыс. тонн планируем, такую задачу ставим на этот год», — ответил глава Минсельхозпрода.

Рустам Минниханов добавил, что руководство республики также очень беспокоит снижение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах, особенно коров. 

«Этому есть разные объяснения. Если мы только в крупных комплексах будем производить молоко, то в сельских населенных пунктах чем будут заниматься жители? Чем они должны заниматься, если не производить молоко? Поэтому этот вопрос имеет еще и социальную направленность», — подчеркнул он.

По словам Президента РТ, работа по строительству кормоцентров дает хорошие результаты, и это направление надо и дальше развивать. «Это будет большой поддержкой личного подворья. И это во многом будет стимулировать увеличение поголовья скота в личных подворьях», — отметил он.

#минсельхозпрод рт #производство молока #Рустам Минниханов
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