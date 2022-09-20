Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Курбаном Бердыевым в Иране

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Иран, в город Тебриз, встретился с бывшим наставником казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, в данный момент Бердыев является наставником иранского клуба «Трактор» из города Тебриз.

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

В ходе своего визита Президент Татарстана также встретился с губернаторами ряда останов, посетил промышленные предприятия и принял участие в деловых форумах. А также — обсудил сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую Рустам Минниханов возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что «Трактор» под предводительством туркменского специалиста в нынешнем сезоне занимает шестое место в чемпионате Ирана.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал об успехах Бердыева в иранском футболе.