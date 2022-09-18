Президент Татарстана прибыл в Иран с рабочим визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Иран, в город Тебриз. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В местном аэропорту Рустама Минниханова встретили посол России в Иране Алексей Дедов и губернатор остана (провинции) Восточный Азербайджан Абедин Хоррам.

«Рады видеть вас в нашей провинции. Отношения между Восточным Азербайджаном и Татарстаном могут стать примером сотрудничества для регионов наших стран», — сказал губернатор, приветствуя Президента РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Мы с удовольствием воспользовались Вашим приглашением и прибыли с делегацией для того, чтобы активизировать нашу работу по ряду направлений», — ответил ему руководитель республики.

В ходе визита Президент Татарстана намерен встретиться с губернаторами ряда останов, посетить промышленные предприятия и принять участие в деловых форумах. А также —обсудить сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую Рустам Минниханов возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.