В Татарстане за сутки подтвердились 5 смертей от коронавируса

За сутки в Татарстане зафиксировано 249 новых случаев заражения коронавирусом. Также подтвердились 5 смертей от Covid-19.

По данным республиканского оперштаба, среди умерших мужчины 1956, 1952, 1950 г.р., женщины 1941, 1946 г.р. Всего с начала пандемии официально зафиксированы 1934 умерших от ковида.

Из 249 заболевших госпитализированы были 22 человека. Наибольшее число заражений отмечено в Казани (98), Нижнекамском районе (18) и Набережных Челнах (14).

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 141 123 случая Covid-19.

Выздоровели за весь период 134 979 человек, в том числе 250 за минувшие сутки.