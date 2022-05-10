Президент Татарстана осмотрел в Лениногорском районе тепличный комплекс «КФХ Виктория»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня после посещения Азнакаевского района прибыл в Лениногорский район. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов посетил тепличный комплекс ООО «КФХ Виктория». Предприятие работает с 2019 года, оно обеспечивает район свежими овощами. В прошлом году комбинат вырастил 523 тонны огурцов, 206 тонн томатов и 2,6 тонны лука.

Предприятие также создало сельскохозяйственный потребительский кооператив и производит собственную консервированную продукцию.

Президенту Татарстана рассказали о планах по развитию комплекса. В частности, зашла речь о том, что для организации полного цикла производства и полноценной круглогодичной работы требуется строительство воздушной линии электропередач. Минниханов поручил проработать варианты решения этого вопроса.

Ранее Президент РТ поручил обеспечить создание агропарка в Азнакаеве. Он также ознакомился с ходом посевной в Азнакаевском и Лениногорском районах, осмотрев поля с вертолета. «В этом году у нас будет хороший урожай» («Быел яхшы уңышка өметебез бар»), — написал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.