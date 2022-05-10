Минниханов поручил обеспечить создание агропарка в Азнакаевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Азнакаевском районе республики. Он оценил ход посевных работ и поручил обеспечить создание агропарка, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В ходе поездки Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс ООО «Агрофирма „Азнакай“» в деревне Банки-Сухояш. Он начал работать в сентябре прошлого года. Ферма включает два коровника на 2000 голов, здесь работают 95 местных жителей.

Президенту РТ рассказали, что сейчас ведется строительство второй очереди комплекса, аналогичной первой. Проект реализуется за счет средств специального инвестиционного кредита, работы планируется завершить в августе этого года.

Минниханов также поинтересовался, нет ли трудностей с закупкой оборудования. По словам руководителя фермы, «для оснащения второй очереди комплекса рассматриваются альтернативные поставщики».

Кроме того, там же Президент Татарстана встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Азнакаевского муниципального района.

В частности, участники встречи обсудили темпы посевной. Глава района Марсель Шайдуллин доложил, что посев ранних культур должны завершить через два-три дня. Осмотревший до этого поля с вертолета Рустам Минниханов обратил внимание на высокий темп работ.

За последние десять лет фермерские хозяйства Азнакаевского района получили различные гранты (в том числе в рамках инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов) более чем на 235 млн рублей. Это в том числе способствовало росту поголовья в малых хозяйствах.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2021 году муниципалитет получил 22,2 млн рублей. Эти средства были направлены на улучшение жилищных условий сельчан и благоустройство сельских территорий.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заметил, что хозяйства района активно пользуются грантами для развития, а в целом по республике в текущем году выдано уже 4,5 млрд рублей грантовых средств.

На встрече руководители хозяйств Азнакаевского района обратились к Президенту Татарстана с просьбой помочь в строительстве агропарка, упомянув, что здесь хорошо развита система кооперативов. Рустам Минниханов дал соответствующее поручение.