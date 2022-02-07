Президент Татарстана поздравил Данила Садреева с командным серебром Олимпиады

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанца Данила Садреева с серебром в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Текст поздравительного адреса имеется в распоряжении ИА «Татар-информ».

«От имени татарстанских любителей спорта, от себя лично искренне поздравляю тебя с блестящим достижением на Олимпиаде — 2022 в Пекине. Завоеванное с твоим участием серебро российской команды особенно ценно, ведь это первая олимпийская медаль в прыжках с трамплина в истории нашей страны», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, выступление уроженца Лениногорска было ярким и уверенным, что является огромной радостью и гордостью для всех жителей Татарстана. Он поблагодарил спортсмена за силу духа, мастерство и волю к победе, а также отдельно отметил первого наставника призера Олимпиады Николая Герасимова.

«Верим в тебя и от души желаем новых успехов и свершений в спорте и в жизни. Крепкого тебе здоровья, удачи и счастья», — говорится в телеграмме.

В состав российской команды, помимо Данила Садреева, входили Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Евгений Климов. В борьбе за олимпийское золото они уступили команде из Словении.