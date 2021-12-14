news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
14 декабря 2021  09:24

Президент Татарстана поздравил Алию Аглиуллину с Гран-при премии «Студент года»

news_top_970_100

Татарстанская студентка Алия Аглиуллина стала обладательницей Гран-при национальной премии «Студент года — 2021», став лучшей среди участников из 69 регионов России. С победой девушку поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Наша землячка выиграла Гран-при национальной премии „Студент года — 2021“ среди профессиональных образовательных организаций! Поздравляю Алию Аглиуллину с этим достижением», — отметил руководитель республики на своей странице в Instagram.

Всего представители Татарстана стали победителями в четырех номинациях. О том, какие испытания проходили финалисты, ранее сообщало ИА «Татар-информ».

 

#студент года #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное