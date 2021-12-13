Студентка из Татарстана выиграла Гран-при Всероссийской премии «Студент года – 2021»

Студентка из Татарстана Алия Аглиуллина выиграла Гран-при национальной премии «Студент года - 2021» среди профессиональных образовательных организаций, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участниками мероприятия стали 400 обучающихся из 69 регионов страны. Татарстан был представлен во всех номинациях, представители республики признаны лучшими в четырех.

На протяжении нескольких дней финалисты прошли конкурсные испытания в онлайн-режиме, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты и ролевые игры.

Кроме того, для отдельных номинаций были предложены по-настоящему уникальные испытания. Например, претендентам на звание лучшего председателя совета обучающихся предстояло состязаться в «фэйл-конференции». Испытание заключалось в анализе отрицательного опыта в рамках своей общественной деятельности.

Напомним, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.