Президент Татарстана поручил провести IT-смену в детском лагере Фороса

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести профильную IT-смену в детском лагере – оздоровительном комплексе «Ак Барс» в парке «Форос» в Республике Крым. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Одновременно с этим во всех детских лагерях Республики Татарстан мы также проведем совместно с Минмолодежи РТ профили в летних лагерях, связанные с IT», — отметил спикер.

В республике работает президентская программа обновления оздоровительных лагерей — созданы условия для полезного отдыха детей и молодежи.

«3-4 смены, как правило, за лето проводим, большое количество детей отдыхают именно в лагерях. Главная летняя смена пройдет в селе Билярск — „АйТи Биляр Форум“, который организует учреждение „Сэлэт“», — напомнил Хайруллин.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин добавил, что в Год цифровизации количество профильных ИТ-смен будет увеличено. «В этом году мы их увеличим, они пройдут на базе загородных и пришкольных лагерей, а также в детском комплексе в Крыму», — отметил глава ведомства.