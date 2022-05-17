Президент Татарстана почтил память Ахмата Кадырова

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил могилу Героя России Ахмата Кадырова. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов почтил память первого Президента Чеченской Республики. Состоялась поминальная молитва, отметила собеседница агентства.

Сам Президент РТ написал в своем Telegram-канале: «Посетил могилу Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова! Почтили его память молитвами! Вся его жизнь была — подвиг во имя своего народа!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Чечню. В аэропорту его встретил глава республики Рамзан Кадыров.