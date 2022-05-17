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Официальная хроника
17 мая 2022  12:58

Президент Татарстана почтил память Ахмата Кадырова

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Президент Татарстана почтил память Ахмата Кадырова
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил могилу Героя России Ахмата Кадырова. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов почтил память первого Президента Чеченской Республики. Состоялась поминальная молитва, отметила собеседница агентства.

Сам Президент РТ написал в своем Telegram-канале: «Посетил могилу Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова! Почтили его память молитвами! Вся его жизнь была — подвиг во имя своего народа!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Чечню. В аэропорту его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

#Рустам Минниханов #чечня
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