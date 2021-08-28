Президент Татарстана Минниханов наградил главного тренера «Рубина» Слуцкого

Рустам Минниханов и Леонид Слуцкий

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому государственную награду.

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Сезон-2019/2020 казанский клуб завершил на 10-м месте.

В прошлом чемпионате РПЛ «Рубин» занял 4-е место, впервые за шесть лет получив право сыграть в еврокубках. Правда дебют Леонида Слуцкого в качестве главного тренера казанской команды в еврокубках не удался. В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Рубин» по сумме двух матчей проиграл польскому клубу «Ракув» и выбыл из турнира.