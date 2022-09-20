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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  22:08

Президент Швейцарии заявил, что страна придерживается нейтрального статуса

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Швейцария привержена своему нейтральному статусу и не станет оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах. Такое заявление сделал Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на общеполитической дискуссии 77-й сессии генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта, — сказал Кассис. — Ничто не может это изменить или поставить под вопрос». 

При этом из его выступления следовало, что Берн склонен к довольно широкой интерпретации нейтрального статуса. По словам Кассиса, нейтралитет «не означает безразличия» и «отсутствия солидарности». Спикер заявил, что страна обязуется защищать принципы свободы, демократии и верховенства права. 

Напомним, Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус и на то, что не состоит в ЕС, ранее поддержала антироссийские санкции союза, которые были объявлены после начала спецоперации РФ на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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