Президент Швейцарии заявил, что страна придерживается нейтрального статуса

Швейцария привержена своему нейтральному статусу и не станет оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах. Такое заявление сделал Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на общеполитической дискуссии 77-й сессии генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта, — сказал Кассис. — Ничто не может это изменить или поставить под вопрос».

При этом из его выступления следовало, что Берн склонен к довольно широкой интерпретации нейтрального статуса. По словам Кассиса, нейтралитет «не означает безразличия» и «отсутствия солидарности». Спикер заявил, что страна обязуется защищать принципы свободы, демократии и верховенства права.

Напомним, Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус и на то, что не состоит в ЕС, ранее поддержала антироссийские санкции союза, которые были объявлены после начала спецоперации РФ на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.