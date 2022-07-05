Президент Швейцарии заявил об опасности ареста российских активов

Конфискация российских активов и использование их для восстановления Украины нарушает фундаментальные права человека и является опасным прецедентом. Об этом заявил Президент Швейцарии Иньяцио Кассис, выступивший против инициативы Киева, сообщает РБК.

На пресс-конференции в Лугано, посвященной восстановлению Украины, он отметил, что такой серьезный шаг нельзя проводить без законных оснований. В противном случае этот механизм может использоваться и в других ситуациях, нарушая гражданские права и свободы.

«Право собственности — это фундаментальное право человека», — подчеркнул Кассис.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В ответ на этого многие страны ужесточили либо ввели новые санкции против России, в том числе заморозив российские активы за рубежом.

Ранее в Великобритании допустили возможность конфискации таких средств, сообщал «Татар-информ».