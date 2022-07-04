Британия допускает конфискацию замороженных российских активов

Британские власти допустили возможность конфискации российских активов, замороженных ранее в рамках санкций. Лондон может передать их в пользу Украины, пишет The Guardian.

Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс рассказала, что Британия рассматривает такой вариант по примеру Канады.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Минфином, но я, безусловно, согласна с этой идеей. Нам просто нужно проработать все детали этого вопроса», - сказала министр.

Она не исключила, что британскому парламенту потребуется принять новый закон, позволяющий осуществить задуманное. Однако, добавила министр, возможно получится обойтись без этого.

Газета отмечает, что изъятые средства могут быть переданы либо частным лицам в виде возмещения ущерба, либо украинским властям.