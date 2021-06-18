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18 июня 2021  18:17

Президент Швейцарии подарил Путину часы, которые появятся в России в 2022 году

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Глава Швейцарии Ги Пармелан на саммите в Женеве в качестве подарков преподнес Президенту РФ Владимиру Путину и лидеру США Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые появятся в России только с января 2022 года, сообщает РИА Новости. 

«Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации», — заявила представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.

Она также отметила, что розничная цена этой модели часов — 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). 

Эта модель водонепроницаемая, а циферблат защищен сапфировым стеклом. Среди функций часов T-Touch Connect Solar — будильник, компас, подсчет шагов и таймер.

Президент США Джо Байден подарил Путину солнечные очки-авиаторы, сделанные на заказ компанией Randolph и хрустальную статуэтку в виде бизона. В Белом доме подчеркнули, что это животное в США символизирует силу единства и стойкость.

Лидер РФ преподнес американскому коллеге ответный подарок — письменный набор «Москва» с хохломской росписью.

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