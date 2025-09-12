news_header_top
Политика 12 сентября 2025 09:14

Президент США пообещал разобраться с «чокнутыми леваками»

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и общественного деятеля Чарли Кирка заявил о серьезной обеспокоенности ситуацией в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов на лужайке Белого дома, он сказал: «Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна».

Глава Белого дома также подчеркнул, что в США существует «группа чокнутых леваков-радикалов», и пообещал разобраться с ними.

Известный консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти. Кирк был известен как критик киевского режима, выступал против поставок вооружений Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа и во многом построил свою популярность на спорах со сторонниками демократов.

