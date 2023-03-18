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Президент Сирии попал под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении действующего сирийского лидера Башара Асада. Его имя оказалось в числе 300 физических лиц из России, Ирана и ОАЭ, попавших под ограничения.
В документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского, также указаны Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, глава МИД государства Фейсал Микдад и еще несколько граждан страны.
Напомним, что среди лиц, попавших под санкции украинского Президента, также оказалось несколько россиян, связанных с Татарстаном.
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