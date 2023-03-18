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Экономика 18 марта 2023 17:26

Зеленский ввел санкции против граждан России, Ирана и ОАЭ — среди них есть татарстанцы

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 141 юридического и 300 физических лиц из России, Ирана и ОАЭ. Документ появился на официальном сайте украинского лидера.

Среди тех, кто попал под санкции Киева, оказались и лица, связанные с Татарстаном. Это в том числе
— гендиректор екатеринбургского ОКБ «Новатор» — уроженец Зеленодольского района ТАССР Фарид Абдрахманов;

— директор, главный конструктор казанского АО «Эникс» Валерий Побежимов;
— депутат Госсовета РТ, гендиректор АО «Объединенная промышленная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов;
— гендиректор зеленодольского «Завода им. Серго» Радик Хасанов;
— первый заместитель гендиректора АО «Вертолеты России» Равиль Хакимов (в 2008–2009 годах работал заместителем директора Казанского завода точного машиностроения, а в 2009–2010 годах был первым замом гендиректора Альметьевского завода «Радиоприбор»);
— Уроженец Сабинского района Татарской АССР Ронис Шарипов — генеральный директор ПАО «Туполев» и другие.

#Владимир Зеленский #санкции
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