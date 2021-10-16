Президент Сербии Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает обсудить с Президентом РФ Владимиром Путиным стоимость поставок российского газа для его страны. Предварительно встреча двух лидеров намечена на 25 ноября, сообщает РИА Новости.

Пока Сербия получает природный газ из России по 270 долларов за 1000 куб. метров, однако срок действия договора истекает в конце года. Теперь же РФ предложила формулу расчета стоимости газа, предполагающую цену на него в 790 долларов за 1000 куб. метров.

Вучич в эфире телеканала TV Prva охарактеризовал столь высокую цену как неприемлемую и подчеркнул, что надеется добиться более благоприятных условий поставок.

«Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 куб. метров. Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» — констатировал сербский лидер. И добавил, что именно поэтому так важны предстоящие переговоры с Президентом России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин назвал дефицит электроэнергии причиной роста цен на газ в Европе.