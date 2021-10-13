Путин назвал дефицит электроэнергии причиной роста цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе — это следствие дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил Президент РФ Владимир Путин, принимая участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.

«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», — цитирует РИА Новости Президента РФ.

Последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. С начала августа к концу сентября они подскочили более чем вдвое. Исторический максимум был достигнут 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров.