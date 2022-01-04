Президент Сербии Александр Вучич оценил российские внедорожники «УАЗ Патриот»

Президент Сербии Александр Вучич оценил проходимость и дешевизну российских внедорожников «УАЗ Патриот» во время посещения базы 72-й бригады специальных операций в городе Панчево. Видео визита опубликовало сербское государственное агентство «Танюг».

Осматривая автомобильную технику сербских Вооруженных сил, Вучич вспомнил, как однажды ему удалось добраться до места назначения только на российском внедорожнике. «<…> больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи», — пояснил он.

«Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый», — заметил Президент Сербии.

Целью поездки Вучича был осмотр также приобретенных у России противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Сербский лидер назвал их «лучшими в мире» и добавил, что они превосходят американские ПТРК Javelin. Ранее он поблагодарил за их поставку Президента РФ Владимира Путина, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

На вооружении сербской армии состоят 64 автомобиля «УАЗ Патриот». Две партии из 56 и восьми машин были поставлены в 2020 году. Российские внедорожники используются преимущественно в военной полиции Сербии.

ТАСС отмечает, что за последние годы Россия поставила Сербии 30 танков Т-72МС, 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС и десять бронемашин БРДМ-2, шесть истребителей МиГ-29, четыре вертолета Ми-35М и три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».