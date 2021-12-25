Путин и Вучич обсудили поставки газа из России в Сербию

В ходе телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обсудили поставки газа в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского президента.

Российский лидер заверил своего коллегу, что этой зимой в республике будет достаточно газа.

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа», — сказано в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Стороны выразили готовность к продолжению близкого сотрудничества по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

Они также отметили непрерывное укрепление связей двух стран в сфере экономики, большое количество совместных проектов в этой области и выразили обоюдную готовность в ближайшее время подписать Соглашение о стратегическом и экономическом сотрудничестве.

Вучич также назвал ракеты против бронетехники, производимые в России, лучшими в мире и поблагодарил Путина за поставку Белграду ПТРК «Корнет».