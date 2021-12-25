news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
25 декабря 2021  14:40

Путин и Вучич обсудили поставки газа из России в Сербию

news_top_970_100

В ходе телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обсудили поставки газа в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского президента.

Российский лидер заверил своего коллегу, что этой зимой в республике будет достаточно газа. 

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа», — сказано в сообщении пресс-службы сербского лидера. 

Стороны выразили готовность к продолжению близкого сотрудничества по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

Они также отметили непрерывное укрепление связей двух стран в сфере экономики, большое количество совместных проектов в этой области и выразили обоюдную готовность в ближайшее время подписать Соглашение о стратегическом и экономическом сотрудничестве. 

Вучич также назвал ракеты против бронетехники, производимые в России, лучшими в мире и поблагодарил Путина за поставку Белграду ПТРК «Корнет».

#Владимир Путин #александр вучич #Россия и Сербия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное