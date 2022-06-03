Президент Сенегала выступил за вывод российских удобрений и пшеницы из-под санкций

Антироссийские санкции, введенные Западом, препятствуют поставкам пшеницы и удобрений из России в Африку, эти товары необходимо вывезти из-под санкций. Об этом глава Африканского союза, Президент Сенегала Маки Салл сказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает прессс-служба Кремля.

«Сегодня утром буквально я разговаривал с моим коллегой из Комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы — это кризис и санкции, — сказал он. — Нужно вместе работать над разрешением именно этих двух проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения были выведены из-под санкций».

Маки Салл отметил, что ситуация в государстве и прежде была сложной, а с введением антироссийских санкций еще больше усугубилась. Все это может стать угрозой продовольственной безопасности в Африке.

Ранее Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции ЕС и США привели к небывалому кризису на Западе.