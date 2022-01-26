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Здоровье
26 января 2022  15:21
Эвелина Киселёва

Президент РТ: В Казани появится новый перинатальный центр

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В столице Татарстана построят новый перинатальный центр. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Решение по перинатальному центру принято», – сообщил глава республики.

Несколькими минутами ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков обратился к Рустаму Минниханову с просьбой поддержать решение о строительстве новой больницы для беременных, ведь проблем со здоровьем у рожениц и новорожденных становится все больше.

#марат садыков #коллегия минздрава рт #перинатальный центр
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