Президент РТ: В Казани появится новый перинатальный центр

В столице Татарстана построят новый перинатальный центр. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Решение по перинатальному центру принято», – сообщил глава республики.

Несколькими минутами ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков обратился к Рустаму Минниханову с просьбой поддержать решение о строительстве новой больницы для беременных, ведь проблем со здоровьем у рожениц и новорожденных становится все больше.