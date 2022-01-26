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Здоровье
26 января 2022  15:03
Эвелина Киселёва

Глава Минздрава РТ: Казани нужен новый перинатальный центр

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Министр здравоохранения РТ попросил Президента Татарстана поддержать строительство нового перинатального центра в Казани. С этим вопросом Марат Садыков обратился к Рустаму Минниханову на итоговой годовой коллегии ведомства.

«Казани нужен свой перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям – ЭКО. Имеющейся коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает», – констатировал Марат Садыков.

Министр сообщил, что расчеты и финансовое обоснование строительства новой больницы уже готовы.  

#марат садыков #коллегия минздрава рт #перинатальный центр
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