Глава Минздрава РТ: Казани нужен новый перинатальный центр

Министр здравоохранения РТ попросил Президента Татарстана поддержать строительство нового перинатального центра в Казани. С этим вопросом Марат Садыков обратился к Рустаму Минниханову на итоговой годовой коллегии ведомства.

«Казани нужен свой перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям – ЭКО. Имеющейся коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает», – констатировал Марат Садыков.

Министр сообщил, что расчеты и финансовое обоснование строительства новой больницы уже готовы.