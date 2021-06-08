Президент РТ пригласил губернатора ЯНАО принять участие в Kazan Digital Week

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова принять участие в цифровом форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 21 по 24 сентября.

В ходе встречи, состоявшейся в Казанском Кремле, стороны «обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и укрепления сложившихся отношений Татарстана и ЯНАО». Глава автономного округа оставил запись в Книге почетных гостей Казанского Кремля, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что на Ямало-Ненецкий автономный округ приходится более 80% добычи газа и нефти в России, тогда как Татарстан относится к числу регионов — крупных потребителей газа, занимая второе — третье место по стране.

По словам Президента РТ, республика поставляет на Ямал продукцию машиностроения, суда, корабли, вертолеты и автобусы, а также продукты питания и медицинские инструменты. Отдельно он остановился на некоторых новых проектах, упомянув возобновление производства судов на подводных крыльях «Метеор» на Зеленодольском заводе имени Горького и модернизацию вертолетов Ми-8 на Казанском вертолетном заводе.

Дмитрий Артюхов в свою очередь также заметил, что на Ямал поставляются вертолеты производства КВЗ и другая продукция. «Ми-8 — очень востребованные и надежные вертолеты, мы также заключили контракт на поставку четырех», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 8 по 10 июня руководители министерств и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Саха (Якутия) повысят свою квалификацию на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

Фото: tatarstan.ru.