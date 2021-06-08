Министры трех регионов России пройдут обучение в Татарстане

Руководители министерств и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Саха (Якутия) повысят квалификацию в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

Обучение по программе «Успешные практики социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан» продлится с 8 по 10 июня, сообщают организаторы.

Участниками церемонии открытия курсов станут Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководители ЯНАО, ХМАО — Югры и Якутии — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Айсен Николаев.

Гостей республики во время обучения ознакомят с успешными практиками реализации социально-экономических программ, развитием сферы предпринимательства, системой продвижения продукции на внешние рынки, лучшими практиками привлечения инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

Запланированы ознакомительные экскурсии в Иннополис, на объекты социальной сферы, образования и здравоохранения, в жилые комплексы, офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, парки и скверы.

Среди лекторов будут вице-премьеры Татарстана Лейла Фазлеева и Роман Шайхутдинов, директор Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ Алевтина Кудрявцева, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и другие представители республики.

Поделятся опытом и иностранные специалисты. В частности, 9 июня в Учебно-методическом центре ФАС России о цифровом государственном управлении как движущей силе экономического развития на примере Южной Кореи расскажут профессоры Мун Менчжэ (директор Института по созданию Правительства Будущего, профессор факультета государственного управления Университета Ёнсе), Канг-Так О (вице-президент Департамента по вопросам цифрового правительства Национального агентства информационного общества) и Сангвон Ко (старший научный сотрудник корейского Института развития информационного общества).

Кроме того, 10 июня в 8.30 в Национальной библиотеке РТ пройдет онлайн-лекция основателя лаборатории «Творческий личный брендинг» профессора Юргена Саленбахера, посвященная связи между созданием личного бренда и инновациями.