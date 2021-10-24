Президент РТ поздравил композитора Софию Губайдулину с 90-летним юбилеем

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Софию Губайдулину с 90-летним юбилеем.

«Несравненный сочинительский талант и беззаветное служение музыке, неустанное созидание и постоянный творческий поиск, глубокая вера, что лишь искусство и музыка способны успокоить и излечить душу человека, объединить и спасти этот мир — из всего этого соткана Ваша уникальная, многогранная и очень одухотворенная личность», — говорится в поздравительном адресе.

Рустам Минниханов отметил, что любители музыки не перестают восхищаться высоким искусством Губайдуллиной, которое не имеет ни границ, ни пределов и в котором «звучат универсум и вселенская любовь, голос эпохи и свободного духа».

«Мы желаем долгих лет Вам и Вашему блестящему дарованию, исключительному умению слышать, чувствовать истинно прекрасное и воплощать в музыке всю его многомерность, неуемной жажде творчества и работоспособности», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Президент РТ пожелал Софии Губайдулиной здоровья, неиссякаемой радости увлеченного творчества и осуществления задуманного.

«Мы глубоко уважаем Вас, искренне гордимся Вами — нашей выдающейся землячкой, рады, что не забываете малую родину. Ваши произведения, каждый Ваш приезд в Татарстан — огромный подарок и большая радость для нас», — отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ГБКЗ имени Сайдашева состоится юбилейный авторский концерт Софии Губайдулиной Te salutant, Sofia.