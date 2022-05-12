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Ру Тат
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Официальная хроника
12 мая 2022  14:12

Минниханов опубликовал фото с церемонии присвоения званий «Предприятие трудовой доблести»

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Минниханов опубликовал фото с церемонии присвоения званий «Предприятие трудовой доблести»
фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографию с церемония присвоения званий «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.». Его удостоились 14 предприятий республики, говорится в Telegram-канале руководителя республики.

«Вручил сегодня 14 нашим предприятиям республиканское звание „Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг.“ Спасибо нашим ветеранам, трудившимся в тылу!» — говорится в подписи к фото.

В соответствующем указе Президента РТ говорилось, что данные организации отмечены за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны». 

Список награжденных предприятий ранее приводил «Татар-информ».

#Рустам Минниханов #победа в великой отечественной войне #предприятия
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