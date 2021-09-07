Президент РТ оценил, как реализуется программа «Наш двор» в Заинском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил, как реализуется программа «Наш двор» в Заинском районе. Он посетил двор по адресу: улица Гагарина, № 53а.
«Проведены работы по благоустройству тротуаров и площадок. Установка опор освещения и замена существующих светильников», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Всего в муниципальном образовании за пять лет реализации программы планируют отремонтировать 175 дворов.
Первым объектом, который осмотрел сегодня в рамках рабочей поездки в Заинский район, стала детская музыкальная школа.