Президент РТ оценил, как реализуется программа «Наш двор» в Заинском районе

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил, как реализуется программа «Наш двор» в Заинском районе. Он посетил двор по адресу: улица Гагарина, № 53а.

«Проведены работы по благоустройству тротуаров и площадок. Установка опор освещения и замена существующих светильников», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Всего в муниципальном образовании за пять лет реализации программы планируют отремонтировать 175 дворов.

Первым объектом, который осмотрел сегодня в рамках рабочей поездки в Заинский район, стала детская музыкальная школа.