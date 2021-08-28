Президент РТ: Не во всех районах работа по изучению родных языков ведется предметно

Не во всех районах Татарстана работа по изучению родных языков ведется предметно. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на заседании в Казанском Кремле, которое было посвящено межнациональным отношениям.

«Сохранение и развитие родных языков, культур, традиций народов, проживающих в Татарстане, – приоритетное направление нашей работы. Особое внимание нужно уделить изучению родных языков. Не во всех районах эта работа ведется предметно. К сожалению, есть районы, где требуются изменения в этом вопросе», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что в отдельных населенных пунктах, где компактно проживают чуваши, марийцы, удмурты и мордва, недостаточно внимания уделяется выбору соответствующего родного языка в школах. «Есть также упущения в части выбора родителями-татарами родного языка для изучения своими детьми», – констатировал он.

Президент РТ добавил, что в системе национального образования и сфере культуры большое значение имеют специалисты. По его словам, ведущая роль в их подготовке отводится Казанскому федеральному университету, Набережночелнинскому педагогическому университету и Казанскому институту культуры и искусств.

«Муниципальные образования совместно с вузами и профильными министерствами должны серьезно проанализировать сложившуюся ситуацию и принять конкретные меры по комплектованию учреждений кадрами. Нужно оценить ситуацию в школах. Важно вести подготовку своих специалистов, все возможности для этого есть», – заметил руководитель республики.

Минниханов также напомнил, что в октябре – ноябре пройдет Всероссийская перепись населения. Он подчеркнул, что ее результаты позволят уточнить национальный состав населения, а значит и скорректировать меры поддержки языков, культур и традиций народов. «Необходимо организованно и качественно провести это важное мероприятие», – убежден Президент РТ.

Говоря о мероприятиях Года родных языков и народного единства, он упомянул, что большое внимание уделяется вовлечению в них детей и молодежи.

«Такая направленность должна быть обеспечена по всем программным мерам в сфере реализации государственной национальной политики. Именно раннее вовлечение молодого поколения в этнокультурную жизнь – залог межнационального и межконфессионального мира и согласия в будущем. Очень успешный проект и пример – “Сэлэт”. Мы видим, насколько эффективно это движение. Такие направления надо продвигать», – заключил Минниханов.

В Казанском Кремле прошло совместное заседание Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Совета при Президенте РТ по образованию и науке и Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в Татарстане в 2021 году Года родных языков и народного единства. В нем приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На заседании также Рустам Минниханов вручил ключи от микроавтобусов «Форд Транзит» представительствам Ассамблеи народов Татарстана в муниципальных районах республики.