Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром встретился в Ташкенте с самыми авторитетными представителями татарской диаспоры Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Председатель правления Татарского общественного культурно-просветительского центра Ташкента Ришат Набиуллин и председатель Совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин вкратце рассказали о жизни местной татарской общины.

В частности, Набиуллин отметил, что 8 апреля в Ташкенте будет отмечаться 30-летие возглавляемого им центра, и пригласил Рустама Минниханова на торжества. Президент РТ пообещал рассмотреть этот вопрос, а также направить представительную делегацию культурных деятелей для укрепления взаимных связей.

Президент Татарстана в свою очередь пригласил общественников на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в мае этого года и на 8-й сьезд Всемирного конгресса татар, который запланирован на начало августа.

Кроме того, стороны договорились провести осенью этого года в Узбекистане финал конкурса «Татар кызы». Он был отложен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Сейчас в Узбекистане насчитывается более 300 тыс. татар. Местная татарская диаспора является одной из самых многочисленных за пределами России. Больше всего татар проживает в Ташкентской и Самаркандской областях страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан. Он в том числе примет участие в закладке первого камня технопарка «Чирчик».