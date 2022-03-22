Минниханов в Узбекистане примет участие в закладке первого камня технопарка «Чирчик»

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Завтра Рустам Минниханов в составе делегации из Татарстана примет участие в церемонии закладки первого камня строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик», который создается совместно с казанским технополисом «Химград». На территории технопарка планируют организовать производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с международными стандартами качества.

Индустриальный парк будет построен при поддержке правительств Республики Узбекистан и Республики Татарстан, при этом предполагаются инвестиции со стороны татарстанских компаний-резидентов.

Татарстано-узбекистанский товарооборот по итогам 2021 года составил почти 200 млн долларов. За последние 5 лет отмечается укрепление торгово-экономических отношений между республиками. Ведется сотрудничество с такими татарстанскими компаниям как КАМАЗ, Татнефть, Химград, КЭР-Холдинг, Татхимфармпрепараты, ПОЗиС и другие.