Президент РТ: Мечеть должна быть не только местом намаза, но и центром, где учат языку

Мечеть должна быть не только местом намаза, но и центром, где учат языку. Такое мнение сегодня на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы видим, что в условиях глобализации непросто. В этих условиях на первое место выходит семья. На второе — религия. Мечеть должна быть не только местом намаза, но и центром, где учат языку», — сказал Минниханов.

Он отметил, что на заседании от выступавших «прозвучало много интересных мыслей». В том числе Минниханов поблагодарил за выступление первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, который озвучил идею о создании на территории Болгара детского лагеря. «Если ребенок там побудет и воспримет, он никогда не забудет этого», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ также поблагодарил за работу по сохранению языка Василя Шайхразиева, вновь переизбранного председателем национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар. «Как Президент республики благодарю вас за поддержку, за усилия в деле сохранения языка, религии, традиций», — сказал Минниханов и добавил, что место критике в работе тоже есть. «Звучала и критика. Критика принимается, Василь. Тебя много хвалили, но ты не думай, что у нас все хорошо, что мы все сделали», — сказал Президент.

Минниханов напомнил, что в этом году в России отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

«На территории всей страны. Это отношение к нам, к вам. Мы сильные, если мы вместе», — резюмировал Президент, обращаясь к собравшимся.