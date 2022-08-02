Василь Шайхразиев переизбран председателем нацсовета «Милли Шура» ВКТ

Василь Шайхразиев переизбран председателем национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар. С соответствующей инициативой на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар выступил Герой России Дамир Юсупов.

«Предлагаю и на последующие пять лет избрать председателем „Милли Шура“ Василя Габтелгаязовича», – сказал он.

Кандидатура была единогласно поддержана участниками съезда. Василь Шайхразиев на пост своих заместителей предложил Даниса Шакирова (первый заместитель), депутата Ильдара Гильмутдинова, Данию Загидуллину, саратовского предпринимателя Камиля Аблязова и Тауфика Каримова из Казахстана.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран. Ранее на заседании зачитали приветствие Президента России Владимира Путина, адресованное делегатам и участникам VIII съезда.