Президент РТ: К сожалению, процедура банкротства заканчивается исчезновением банкрота

Необходимо более детально изучать дела о банкротстве граждан и юридических лиц. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ за 2021 год.

«К сожалению, процедура банкротства заканчивается исчезновением банкрота, а не дальнейшей реализацией. Надо подходить более принципиально. Такие факты есть. Это вопрос и рабочих мест, и налоговой базы. Поэтому в ситуацию банкротства надо поглубже вникать — какие причины, почему. И не всегда это только вина предпринимателя. Здесь, я думаю, и мы не дорабатываем», — сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что количество дел о банкротстве продолжает увеличиваться. «Обеспечение баланса интересов публичных органов и частных лиц при рассмотрении таких категорий дел — сложная, но необходимая задача», — добавил он.

Президент РТ подчеркнул, что процедуру банкротства следует проводить таким образом, чтобы максимально были выполнены обязательства должника как перед государством, так и перед другими кредиторами.

«Безусловно, предпринимательская деятельность всегда связана с риском, возникновением споров, поэтому большое значение имеет уверенность предпринимателей в объективности механизма судебной защиты своих прав. Это может обеспечиваться только высоким профессиональным уровнем судейского корпуса, законами и обоснованными решениями», — отметил он.

Минниханов упомянул, что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. В республике активно внедряются цифровые технологии, которые касаются в том числе и деятельности Арбитражного суда, продолжил он.

«К способу участия в судебных заседаниях добавили использование системы веб-конференций. Предоставляется возможность подачи документов через портал госуслуг. Мы тоже активно переводим все наши взаимоотношения на электронный уровень. Результатом этого должно стать эффективное дистанционное взаимодействие между Арбитражным судом и предпринимателями», — констатировал он.

По словам руководителя республики, необходимо продолжить внедрение цифровых технологий, что позволит повысить уровень доступности судебной системы, ускорит процесс судопроизводства, сократит временные затраты и серьезно облегчит работу аппарата Арбитражного суда.

«Вот уже второй год мы живем в условиях пандемии, что сказывается на всех сферах нашей жизни. К сожалению, вирус пока остается серьезной угрозой. Руководство Арбитражного суда ответственно подошло к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранению здоровья как работников, так и посетителей. Принятые меры позволили суду функционировать в нормальном режиме и решать все стоящие перед ним задачи», — заключил Президент РТ.

В прошлом году в Арбитражный суд Татарстана поступило 32 450 исковых заявлений, что почти на 7% больше, чем в 2020 году.